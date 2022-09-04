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Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak

04.09.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray'la karşı karşıya gelecek.

Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan topladı.

Ligde mağlubiyeti bulunmayan ve puan cetvelinde maç eksiğiyle 5. sırada yer alan Gaziantep ekibi, iyi gidişatını sürdürmek istiyor.

Takımda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

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