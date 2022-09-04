Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray'la karşı karşıya gelecek.

Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan topladı.

Ligde mağlubiyeti bulunmayan ve puan cetvelinde maç eksiğiyle 5. sırada yer alan Gaziantep ekibi, iyi gidişatını sürdürmek istiyor.

Takımda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz