Gaziantep FK Teknik direktörü Sumudica hastaneye kaldırıldı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica hastaneye kaldırıldı.
Doktorlar, zatürre teşhisi konulan Sumudiva'nın hastaneden çıkmasının tehlikeli olduğunu Rumen çalıştırıcıya bildirdi. 48 yaşındaki çalıştırıcının geceyi hastanede geçirmesi bekleniyor.
Rumen çalıştırıcı, hastanede yaptığı açıklamada, "Nasıl bu kadar kötü hasta oldum bilmiyorum. Umarım çabucak iyileşip Gaziantep'e geri gidip işimin başına dönerim." dedi.
Gaziantepspor Süper Lig'in 17. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
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