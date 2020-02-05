YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'dan Beşiktaş maçı yorumu:

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'dan Beşiktaş maçı yorumu:

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.02.2020 15:48 | Son Güncelleme

"Sergen Yalçın eminim bir ambiyans değişikliği yaratmıştır takım içerisinde. Benim için önemli değil, sahaya rakibimiz kim olursa olsun puan ve puanlar için çıkıyoruz"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacakları maçta puan ya da puanlar almayı hedeflediklerini söyledi.

Sumudica, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde kendileri için henüz bir şeyin bitmediğini, matematiksel olarak ligde kalabilmek için yaklaşık 10 puana daha ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Ligde kalan maçlarını kazanarak iyi puanlar elde etmeyi hedeflediklerini dile getiren Sumudica, deplasmanda Beşiktaş ile yapacakları karşılaşmanın bu anlamda önemli olduğunu vurguladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın siyah-beyazlıların efsane isimlerinden biri olduğunu ifade eden Sumudica, "Sergen Yalçın eminim bir ambiyans değişikliği yaratmıştır takım içerisinde. Benim için önemli değil, sahaya rakibimiz kim olursa olsun puan ve puanlar için çıkıyoruz. Ancak rakibimiz favori gösteriliyor, umarım sonuç bizim istediğimiz gibi olur." diye konuştu.

Aldıkları güzel sonuçlardan sonra tribüne gelen taraftar sayısında artış olduğuna işaret eden Sumudica, "İlk göreve başladığım zaman 3 bin civarında taraftar vardı. Aldığımız galibiyetleri şehre, taraftara, takımımın oyuncularına armağan ediyorum. Umarım gelecek sene devam ederiz, burada güzel işler başarırız." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
antrenman Beşiktaş Futbol Gaziantep Futbol Kulübü Marius Sumudica SÜPERLİG

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Kütahya’da 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Koltuk değnekleriyle her gün 3 kilometre kateden ayakkabı boyacısının çalışma azmi

Koltuk değnekleriyle her gün 3 kilometre kateden ayakkabı boyacısının çalışma azmi

Konya’da müstakil ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

Konya’da müstakil ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü 3 araca çarptı

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü 3 araca çarptı

Emet’te TOKİ konutlarının kura tarihi belli oldu

Emet’te TOKİ konutlarının kura tarihi belli oldu

Kütahya’da 74 projeye 8 milyon TL hibe desteği

Kütahya’da 74 projeye 8 milyon TL hibe desteği

Gaziantep Namaz Vakitleri 5 Şubat Çarşamba

İmsak
06:02
Sabah
07:23
Öğle
12:49
İkindi
15:40
Akşam
18:05
Yatsı
19:22

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Dostlar Eczanesi
Sehitkamil
Hicran Eczanesi
Sehitkamil
Irmak Eczanesi
Sehitkamil
Mesut Eczanesi
Sehitkamil
Özbaydar Eczanesi
Sehitkamil
Seyrantepe Korkmaz Eczanesi
Sehitkamil
Alpaydın Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

1 Mayıs Kutlamalarında Bayrak Gerginliği

1 Mayıs Kutlamalarında Bayrak Gerginliği

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.