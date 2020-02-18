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Gaziantep FK temkinli

GAZİANTEP HABERLERİ  | 18.02.2020 14:58 | Son Güncelleme

Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Elbette ligde çıkabildiğimiz kadar en üst sıralara çıkmak istiyoruz. Fakat bu doğrultuda puan hedefi belirlemek hem takımımızı hem de camiamızı stres altına sokabilir" - "Hakemlerimiz de hata yapmak istemezler ancak biz daha dikkatli olmalarını istiyoruz"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, ligde çıkabilecekleri kadar üst sıralara çıkmak istediklerini ancak puan hedefi belirlemenin camiayı stres altına sokabileceğini bildirdi.

Büyükekşi, yaptığı açıklamada, geride kalan 22 hafta toplanılan 30 puanın önemli bir başarı olduğunu ifade etti.

Çaykur Rizespor karşılaşmasında alınan galibiyetin önemine işaret eden Büyükekşi, "Maçın hafta içi ve geç bir saatte olmasına karşılık tribünlerimizdeki binlerce taraftarımıza mutlu olarak evlerine gönderebilmek, en büyük övünç kaynağımız oluyor. Özellikle son iki iç saha maçımızda hem Sivasspor'u, hem de Çaykur Rizespor'u güzel bir futbol sergileyerek mağlup etmemizde taraftarlarımızın da katkısı çok büyük. Gaziantep şehrinin yeri Süper Lig'dir ve bunu tüm Türkiye’ye de göstermeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör Marius Sumudica ve futbolcuların bu sezon çok güzel başarılara imza attığını belirten Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Kulüp içerisindeki ortamımız, bizi başarılı kılan en büyük etkenlerden biri. Mağlup olunca da suçlu aramayıp, kendi içimizde güçlü olabiliyoruz. Soyunma odamızda gerçekten aile havası olduğunu görüyoruz. Yeni gelen transferlerimizin de bu kadar kısa süre içerisinde başarılı bir performans göstermesi bunun en güzel kanıtıdır. Takımımız mutlu oldukça performansı yükseliyor, güzel futbolla Gaziantep şehri de bizlere daha çok sarılıyor. Bu birlikteliğimiz ve istikrarımız sürdüğü sürece sürdürülebilir bir başarıya imza atacağımıza inanıyorum."

Toplanan 30 puanla gelecek adına heyecanlarının arttığını aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Elbette taraftarlarımızın güzel skorların ardından beklentilerini arttırmasını normal karşılıyoruz ancak biz, lig tamamlanana kadar maç maç düşünmek zorundayız. Beşiktaş maçına takılıp kalmamayı başardığımız için Çaykur Rizespor maçında böylesine iyi bir futbol ortaya koyabildiğimizi düşünüyorum. Elbette ligde çıkabildiğimiz kadar en üst sıralara çıkmak istiyoruz. Fakat bu doğrultuda puan hedefi belirlemek hem takımımızı hem de camiamızı stres altına sokabilir. Olabildiğince bundan kaçınmaya ve her maça galibiyet parolasıyla hazırlanmaya devam edeceğiz. Ligin sonunda ise puan durumuna baktığımızda, tüm Gazianteplilerin gurur duyacağı bir takım göstermek istiyoruz."

Büyükekşi, sezon başından bu yana hakem hatalarıyla da karşılaştıklarını bildirerek, açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Futbol elbetteki bir hatalar oyunudur ancak bu konudan en çok canı yanan takımlardan birisiyiz. Kimse düşünmesin ki kulübümüzün haklarını savunmuyoruz, belki de bu doğrultuda en çok çalışma yapan takımlardan biriyiz ancak Türk futbolunun iyi yerlere gelebilmesi adına özellikle bizlere yani kulüp başkanlarına büyük görevler düşüyor. Her zaman marka değerimizi arttırmaya ve futbolumuzu kaos ortamından uzaklaştırmaya yönelik çalışmalar yapmamız gerektiğine inanıyorum. Bu doğrultuda Türkiye Futbol Federasyonu ile sürekli olarak görüşmeler yaparak, Türk futboluna katkı veren bir kulüp olmak istiyoruz. Elbetteki hakemlerimiz de hata yapmak istemezler ancak biz daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Umuyorum ki sezon sonuna kadar da başarılı bir şekilde onlar da ligi tamamlayacaklardır."

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Anahtar Kelimeler:
Futbol Gaziantep FK Mehmet Büyükekşi Süper Lig

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