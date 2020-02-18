Gaziantep FK temkinli

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, ligde çıkabilecekleri kadar üst sıralara çıkmak istediklerini ancak puan hedefi belirlemenin camiayı stres altına sokabileceğini bildirdi.

Büyükekşi, yaptığı açıklamada, geride kalan 22 hafta toplanılan 30 puanın önemli bir başarı olduğunu ifade etti.

Çaykur Rizespor karşılaşmasında alınan galibiyetin önemine işaret eden Büyükekşi, "Maçın hafta içi ve geç bir saatte olmasına karşılık tribünlerimizdeki binlerce taraftarımıza mutlu olarak evlerine gönderebilmek, en büyük övünç kaynağımız oluyor. Özellikle son iki iç saha maçımızda hem Sivasspor'u, hem de Çaykur Rizespor'u güzel bir futbol sergileyerek mağlup etmemizde taraftarlarımızın da katkısı çok büyük. Gaziantep şehrinin yeri Süper Lig'dir ve bunu tüm Türkiye’ye de göstermeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör Marius Sumudica ve futbolcuların bu sezon çok güzel başarılara imza attığını belirten Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Kulüp içerisindeki ortamımız, bizi başarılı kılan en büyük etkenlerden biri. Mağlup olunca da suçlu aramayıp, kendi içimizde güçlü olabiliyoruz. Soyunma odamızda gerçekten aile havası olduğunu görüyoruz. Yeni gelen transferlerimizin de bu kadar kısa süre içerisinde başarılı bir performans göstermesi bunun en güzel kanıtıdır. Takımımız mutlu oldukça performansı yükseliyor, güzel futbolla Gaziantep şehri de bizlere daha çok sarılıyor. Bu birlikteliğimiz ve istikrarımız sürdüğü sürece sürdürülebilir bir başarıya imza atacağımıza inanıyorum."