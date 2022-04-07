YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

07.04.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Ligi'nin 32. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ağrı kesicili yatak kumaşı" laboratuvar testlerinden başarıyla geçti"Ağrı kesicili yatak kumaşı" laboratuvar testlerinden başarıyla geçti
Amasya Valisi Masatlı, simitlerini satamayan çocuğun tüm simitlerini satın aldıAmasya Valisi Masatlı, simitlerini satamayan çocuğun tüm simitlerini satın aldı
Yeni Malatyaspor, GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdüYeni Malatyaspor, GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Gaziantep FK

Gaziantep Namaz Vakitleri 9 Nisan Cumartesi

İmsak
04:35
Sabah
05:58
Öğle
12:37
İkindi
16:14
Akşam
19:06
Yatsı
20:24
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bildiğiniz her şeyi unutun: Sakın soyarak haşlamayın!

Bildiğiniz her şeyi unutun: Sakın soyarak haşlamayın!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

İnanılmaz derecede zehirli! Felç edebilir, hatta öldürebilir

İnanılmaz derecede zehirli! Felç edebilir, hatta öldürebilir

Oğlundan bile küçük! “Cinsel hayatımız inanılmaz”

Oğlundan bile küçük! “Cinsel hayatımız inanılmaz”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.