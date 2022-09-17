Gaziantep FK, Trabzonspor maçına hazır

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Trabzon'da gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip maç saatini beklemeye başladı.



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