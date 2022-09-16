Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 18 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla son buldu.

17 Eylül Cumartesi günü sabah saatlerinde kara yoluyla ilk olarak Adana'ya geçecek olan takım, ardından ise havayoluyla Trabzon'a hareket edecek.

Kırmızı-siyahlı ekip, son antrenmanını Trabzon'da gerçekleştirerek kampa girecek.

