Gaziantep FK, Türkiye Kupası'ndaki Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın sahasında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Bursaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Bu çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.



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