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Gaziantep FK, Ümraniyespor maçına hazır

10.09.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Ümraniyespor maçına hazır

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleşen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve şut çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla son buldu.

Bu idmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı takım, bugün maçın oynanacağı Hatay'a gidecek.

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