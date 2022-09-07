Gaziantep FK, Ümraniyespor'la Hatay'da karşılaşacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında konuk edeceği HangiKredi Ümraniyespor'la Hatay'da karşı karşıya gelecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kalyon Stadyumu'nda mayıs ayında başlanan saha zemini yenileme işlemlerine devam edildiği belirtildi.
Zeminin henüz hazır olmadığı ve mevcut şartların sporcu sağlığı açısından sorun yaratabileceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bir kez daha milli takımımızı Gaziantep'te ağırlayacak olmanın getirdiği sorumlulukla, Süper Lig'in 6. haftasında Ümraniyespor ile oynayacağımız karşılaşmanın pazar günü saat 20.00'de Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanması kararlaştırılmıştır. Taraftarlarımızdan yaşanan bu süreçten dolayı özür diliyoruz. Kombine kart ve loca satın alan taraftarlarımızın biletleri Hatay'da da geçerli olacaktır."
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz