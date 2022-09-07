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Gaziantep FK, Ümraniyespor'la Hatay'da karşılaşacak

07.09.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Ümraniyespor'la Hatay'da karşılaşacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında konuk edeceği HangiKredi Ümraniyespor'la Hatay'da karşı karşıya gelecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kalyon Stadyumu'nda mayıs ayında başlanan saha zemini yenileme işlemlerine devam edildiği belirtildi.

Zeminin henüz hazır olmadığı ve mevcut şartların sporcu sağlığı açısından sorun yaratabileceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir kez daha milli takımımızı Gaziantep'te ağırlayacak olmanın getirdiği sorumlulukla, Süper Lig'in 6. haftasında Ümraniyespor ile oynayacağımız karşılaşmanın pazar günü saat 20.00'de Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanması kararlaştırılmıştır. Taraftarlarımızdan yaşanan bu süreçten dolayı özür diliyoruz. Kombine kart ve loca satın alan taraftarlarımızın biletleri Hatay'da da geçerli olacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Ümraniyespor Hatay Gaziantep FK spor toto

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