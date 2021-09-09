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Gaziantep FK'ya 14 oyuncu geldi, 13 oyuncu gitti

09.09.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, yaz transfer döneminde 14 transfer gerçekleştirirken, 13 oyuncu ile yollarını ayırdı.

Gaziantep FK'ya 14 oyuncu geldi, 13 oyuncu gitti

Teknik direktör Erol Bulut’un göreve başlamasının ardından Gaziantep Futbol Kulübü, hızlı bir şekilde transferleri gerçekleştirmeye başladı.

Transfer döneminin bitmesine saatler kalana kadar çalışmalarını sürdüren Gaziantep FK, Ahmed El Messaoudi, Torgeir Borven, Steven Caulker, Alexander Merkel, İbrahim Pehlivan, Angelo Sagal, Recep Niyaz, Muhammet Demir, Ekrem Kılıçarslan, Stelios Kitsiou, Berke Gürbüz, Hamza Mendyl, Joao Figueiredo ve Doğan Erdoğan’ı kadrosuna kattı.

Gaziantep FK, ayrıca Kevin Mirallas, Jean Armel Kana Biyik, Roderick Miranda, Zvonimir Kozulj, Bilal Başacıkoğlu, Andre Sousa, Güray Vural, Osama Rashid, Junior Morais, Mücahid Albayrak, Abdul Aziz Tetteh, Çağlar Akbaba ve Ali Ateş ile yollarını ayırdı.

HER BÖLGEYE TRANSFER YAPILDI

Kamp döneminde sıkça eksikliklerden bahsederek çözüme kavuşturacaklarını ifade eden teknik direktör Erol Bulut’un direktifleriyle kaleci, savunma, orta saha, hücum gibi tüm alanlara transferler yapıldı. Gaziantep FK, kaleci bölgesine 1 adet, savunma bölgesine 4 adet, orta saha bölgesine 6 adet ve hücum bölgesine ise 3 adet transfer gerçekleştirdi.

"GÜÇLÜ BİR TAKIM KURDUĞUMUZA İNANIYORUZ"

Transfer döneminin bitmesinin ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal, transfer sezonunun başladığı ilk andan itibaren büyük bir mesai harcadıklarını ve en iyisini yapmak için çalıştıklarını söyleyerek, "Transfer döneminde yapacağınız hamleler belki de kulübün geleceği adına da belirleyici olabiliyor. Üst üste yapılan yanlış transferler ekonomik olarak yıllarca altından kalkılamayacak sonuçlar doğurabilir ancak doğru hamlelerle de kulübünüzün geleceğini inşa edebilirsiniz. Kadromuza 14 çok önemli oyuncu katmayı başardık. Bu isimler hem kendini kanıtlamış hem de yaş ortalamamızı oldukça düşüren transferler oldu. Geçtiğimiz yıl gösterdiği performansın ardından transferi belki de imkansız olarak değerlendirilen Muhammet Demir için aylarca mücadele verdik ama istediğimizi yaptık. Son olarak ise İngiliz milli futbolcu Steven Caulker’ı alarak transferi kapattık. Oluşan kadroya baktığımızda ise güçlü bir takım kurduğumuza inanıyoruz. Taraftarlarımızın da mutluluğunu görmek bizleri daha da motive ediyor. Bu süreçte emeği geçen yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Erol Bulut Süper Lig Gaziantep FK
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