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Gaziantep FK, yarın Galatasaray'a konuk olacak

30.10.2021 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, yarın Galatasaray'a konuk olacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak.

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Gaziantep FK, Süper Lig'in ilk 10 haftasında 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 12 puan topladı.

Deplasmanda hiç galibiyeti bulunmayan kırmızı-siyahlı ekip, Galatasaray'ı yenerek ilk 3 puanını almak istiyor.

Gaziantep FK'de kart cezalısı Hamza Mendyl dışında eksik bulunmuyor.

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