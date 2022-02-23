Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bir süre önce şartlar nedeniyle ertelenen maçta Gaziantep ile FK Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Gaziantep FK Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

GAZİANTEP FK - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor maçı 23 Şubat Çarşamba (bugün) saat 20.00'da oynanacak.

GAZİANTEP FK - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de erteleme maçında Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

