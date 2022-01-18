SON DAKİKA: Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçına damga vuran penaltı anı! Karim Hafez karları temizledi, Furkan Soyalp yerini doldurdu!

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'e kar engeli... Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçında yoğun kar yağışı nedeniyle futbolcular top sürmekte bile zorlanıyor. Yeni Malatyaspor'un ilk yarının sonlarına doğru kazandığı penaltıda ise ilginç bir an yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan bu video komik anlara sahne oldu.

BİRİ TEMİZLEDİ, DİĞERİ KAR ATTI

Penaltı öncesinde Yeni Malatyaspor'dan Karim Hafez penaltı noktasını eliyle temizlerken, Gaziantep FK'den Furkan Soyalp temizlenen yerlere kar attı. Spiker de bu olaya şaşırarak, "Furkan temizlenen bölgeye kar atmaya çalışıyor" diyerek canlı yayında olayı dile getirdi.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

