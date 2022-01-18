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  4. SON DAKİKA: Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçına damga vuran penaltı anı! Karim Hafez karları temizledi, Furkan Soyalp yerini doldurdu!

SON DAKİKA: Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçına damga vuran penaltı anı! Karim Hafez karları temizledi, Furkan Soyalp yerini doldurdu!

18.01.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de oynanan Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı yoğun kar yağışı altında geçiyor. Futbolcuların topu görmekte bile zorlandığı karşılaşmaya penaltı atışı damga vurdu. Malatyaspor'un kazandığı penaltı sonrası ilginç bir an yaşandı. Yeni Malatyasporlu Karim Hafez, penaltı noktasındaki karları elleriyle temizledi. Gaziantep FK'dan Furkan Soyalp, ise tekrar aynı bölgeye karları attı. Bu olayın sonucunda Yeni Malatyaspor penaltıyı kaçırdı.

SON DAKİKA: Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçına damga vuran penaltı anı! Karim Hafez karları temizledi, Furkan Soyalp yerini doldurdu!

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'e kar engeli... Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçında yoğun kar yağışı nedeniyle futbolcular top sürmekte bile zorlanıyor. Yeni Malatyaspor'un ilk yarının sonlarına doğru kazandığı penaltıda ise ilginç bir an yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan bu video komik anlara sahne oldu.

BİRİ TEMİZLEDİ, DİĞERİ KAR ATTI

HAHAH

Penaltı öncesinde Yeni Malatyaspor'dan Karim Hafez penaltı noktasını eliyle temizlerken, Gaziantep FK'den Furkan Soyalp temizlenen yerlere kar attı. Spiker de bu olaya şaşırarak, "Furkan temizlenen bölgeye kar atmaya çalışıyor" diyerek canlı yayında olayı dile getirdi.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor Gaziantep FK
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