Gaziantep FK'den teknik direktör Erol Bulut ile yola devam kararı

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezonda da teknik direktör Erol Bulut ile yola devam kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Erol Bulut ile 2022-2023 sezonu planlamalarına başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni sezon öncesi alınan kararlar neticesinde profesyonel futbol takımımızın 2022-2023 sezonu planlaması, kadro yapılanması, sezon organizasyonları ve kulübümüz hedeflerine sağlam adımlarla ulaşabilmesi adına tüm çalışmalar başlamış bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.



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