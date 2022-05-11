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Gaziantep FK'den teknik direktör Erol Bulut ile yola devam kararı

11.05.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK'den teknik direktör Erol Bulut ile yola devam kararı

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezonda da teknik direktör Erol Bulut ile yola devam kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Erol Bulut ile 2022-2023 sezonu planlamalarına başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni sezon öncesi alınan kararlar neticesinde profesyonel futbol takımımızın 2022-2023 sezonu planlaması, kadro yapılanması, sezon organizasyonları ve kulübümüz hedeflerine sağlam adımlarla ulaşabilmesi adına tüm çalışmalar başlamış bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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Spor Toto Süper Lig Erol Bulut Gaziantep FK

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