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  4. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Basın Ödülleri Gecesi'nde AA muhabirlerine 2 ödül

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Basın Ödülleri Gecesi'nde AA muhabirlerine 2 ödül

GAZİANTEP HABERLERİ  | 11.01.2020 23:06 | Son Güncelleme

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Basın Ödülleri Gecesi'nde AA muhabirlerine 2 ödül

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Basın Ödülleri Gecesi'nde, 7 dalda dereceye giren gazetecilere ödülleri takdim edildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şirehan Otel'de düzenlenen törendeki konuşmasında, gazetecilik mesleğinin halkın haber alma hakkını kullanmasına vesile olduğunu söyledi.

Yerel basının önemine işaret eden Gül, "Basın camiasının, aynı zamanda halkın milli, sosyal ve kültürel kimliğini korumak, tarihi ve turistik değerlerinin tanıtımına destek olmak, halkımızda yaşadığı yere karşı aidiyet duygusu oluşturmak gibi son derece önemli görevleri daha vardır. Gaziantep'te hizmete başladığımdan bu yana yerel basınımızın bu görevi layıkıyla yerine getirdiğini görüyorum. Tüm gazetecilerin bu önemli gününü kutluyorum." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de demokrasiyle yönetilen ülkelerde her zaman tarafsız ve özgür basının var olması gerektiğini vurguladı.

Bu anlamda kentteki gazetelerin yaşamasını arzu ettiklerini aktaran Şahin, hemen her alanda Türkiye'ye örnek ve iddialı olan Gaziantep'in basın ayağıyla daha iyi noktalara gelmesini arzuladıklarını kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından 7 dalda dereceye giren gazetecilere ödül verildi.

Anadolu Ajansı muhabiri Mehmet Akif Parlak'ın fotoğraf dalında birinci, Kerem Kocalar'ın da aynı dalda üçüncü olduğu gecede, Yavuz Donat'a "onur" , Habertürk sunucusu Didem Arslan Yılmaz'a "yılın en iyi kadın program sunucusu", NTV haber spikeri Ahmed Arpat'a "yılın en iyi erkek haber spikeri", Kanal 7 program sunucusu Mehmet Acet'e "yılın en iyi erkek program sunucusu", Fox televizyonundan İsmail Küçükkaya'ya "yılın en iyi sabah kuşağı", Kanal D ana haber spikeri Buket Aydın'a "yılın en iyi kadın haber spikeri" ödülleri takdim edildi.

Geceye katılamayan ve "yılın en iyi haber bülteni" ödülüne layık görülen Star TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'in ödülünü ise televizyonun Haber Genel Yayın Koordinatörü Zafer Balkan aldı.

Gecede Coşkun Sabah parçalarını seslendirdi.

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Akşam
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Sehitkamil
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Sehitkamil
Ferda Eczanesi
Sehitkamil
Karşıyaka Sibel Eczanesi
Sehitkamil
Özbaydar Eczanesi
Sehitkamil
Yalkın Eczanesi
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Adıbelli Eczanesi
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