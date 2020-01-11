Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Basın Ödülleri Gecesi'nde AA muhabirlerine 2 ödül

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Basın Ödülleri Gecesi'nde, 7 dalda dereceye giren gazetecilere ödülleri takdim edildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şirehan Otel'de düzenlenen törendeki konuşmasında, gazetecilik mesleğinin halkın haber alma hakkını kullanmasına vesile olduğunu söyledi.

Yerel basının önemine işaret eden Gül, "Basın camiasının, aynı zamanda halkın milli, sosyal ve kültürel kimliğini korumak, tarihi ve turistik değerlerinin tanıtımına destek olmak, halkımızda yaşadığı yere karşı aidiyet duygusu oluşturmak gibi son derece önemli görevleri daha vardır. Gaziantep'te hizmete başladığımdan bu yana yerel basınımızın bu görevi layıkıyla yerine getirdiğini görüyorum. Tüm gazetecilerin bu önemli gününü kutluyorum." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de demokrasiyle yönetilen ülkelerde her zaman tarafsız ve özgür basının var olması gerektiğini vurguladı.

Bu anlamda kentteki gazetelerin yaşamasını arzu ettiklerini aktaran Şahin, hemen her alanda Türkiye'ye örnek ve iddialı olan Gaziantep'in basın ayağıyla daha iyi noktalara gelmesini arzuladıklarını kaydetti.