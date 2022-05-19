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Gaziantep Gençlik ve Spor Festivali konserlerle sürdü

19.05.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Gençlik ve Spor Festivali konserlerle sürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Gençlik ve Spor Festivali'nde ünlü rap müzik sanatçısı Sefo, müzisyen Ali Kınık ve DJ Hakan Akkuş sahne aldı.

Büyükşehir Belediyesince Festival Park'ta düzenlenen etkinliğin üçüncü gününde hazırlanan stant ve alanlarda spor ve kültürel aktiviteler gerçekleştirildi.

Akşam ise ünlü rap müzik sanatçısı Sefo, Müzisyen Ali Kınık ve daha sonra DJ Hakan Akkuş konser verdi.

Gençler ve aileleri, gün boyunca etkinlik, yarış ve konserlerde doyasıya eğlendi.

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İkindi
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Akşam
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