YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep Hayvanat Bahçesi ziyaretçilere açıldı

Gaziantep Hayvanat Bahçesi ziyaretçilere açıldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 01.06.2020 16:38 | Son Güncelleme

Gaziantep Hayvanat Bahçesi ziyaretçilere açıldı

GAZİANTEP (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yaklaşık 70 gün önce ziyarete kapatılan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yeniden kapılarını açtı.

Dünyanın en büyük hayvanat bahçeleri arasında yer alan ve koronavirüs salgını nedeniyle ziyarete kapatılan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, uzun bir aradan sonra yeniden ziyaretçilerle buluştu.

Yaklaşık 350 türden 7 bin 500 hayvanın barındığı hayvanat bahçesine gelen vatandaşların sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri için, belirli alanlara uyarı levhaları asıldığı görüldü.

Ziyaretçilerin, ateşleri ölçülerek alındığı hayvanat bahçesinde maske kullanımı zorunlu tutuluyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu süreçte tedbirlerin üst seviyede devam edeceğini anlatarak, şunları söyledi:

"Bu kapsamda her türlü tedbiri aldık. Girişlerde vatandaşların ateşlerini ölçüyoruz, maskesiz girişlere izin vermiyoruz. Gelen vatandaşların dezenfektan kullanması istiyoruz. Ziyaretlere de belli kapasitede izin veriyoruz. Kapalı alanlara az sayıda, sırayla ziyaretçi alıyoruz. 50 kişilik seyahat otobüslerinin, 15'er kişiyle çalışmasını kararlaştırdık. Vatandaşlar, gönül rahatlığıyla Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gelebilir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aşkın ilk fotoğrafı! Aşkın ilk fotoğrafı!
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şifa dağıtan tesis hizmete girdi

Şifa dağıtan tesis hizmete girdi

Yavru kirpiler, koruma altına alındı

Yavru kirpiler, koruma altına alındı

O oğlak büyüdü

O oğlak büyüdü

Milli park ziyaretçilerine kavuştu

Milli park ziyaretçilerine kavuştu

İtfaiye Müdürü Doğan: “Anız yakarak çölleştiriyoruz”

İtfaiye Müdürü Doğan: “Anız yakarak çölleştiriyoruz”

Karakaya Mezarlığında yeni düzenleme çalışması yapılıyor

Karakaya Mezarlığında yeni düzenleme çalışması yapılıyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 1 Haziran Pazartesi

İmsak
03:23
Sabah
05:05
Öğle
12:33
İkindi
16:24
Akşam
19:52
Yatsı
21:27

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 1 Haziran Pazartesi

Akkartal Eczanesi
Sehitkamil
Aycan Eczanesi
Sehitkamil
B. Yeşim Eczanesi
Sehitkamil
Erman Eczanesi
Sehitkamil
Gelgeç Eczanesi
Sehitkamil
Tuba Seçil Eczanesi
Sehitkamil
Baylar Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Gaziantep’te bin 500 litre sahte alkol ele geçirildi

Gaziantep’te bin 500 litre sahte alkol ele geçirildi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kızını öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden şahıs Gaziantep’te defnedildi

Kızını öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden şahıs Gaziantep’te defnedildi

Kendisini ağaca astı

Kendisini ağaca astı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.