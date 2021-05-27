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Gaziantep, iç transferde Djilobodji ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı

27.05.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep, iç transferde Djilobodji ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekibi Gaziantep, takım kaptanlarından Papy Djilobodji ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2 sezondur kadroda bulunan ve sezon sonu sözleşmesi sona eren Senagalli savunmacı, Kulüp Başkanı Cevdet Akınal, yönetim kurulu üyeleri Erhan Özmen, Sezer Cihan, Fikret Kileci ve Yusuf Demsoy ile bir araya geldi.

Görüşmede, Papy 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, "Papy Djilobodji'ye ve kulübümüze bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuza armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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