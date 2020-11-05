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Gaziantep ihracatta 2020'yi rekorla kapatmak istiyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.11.2020 11:07 | Son Güncelleme

Ekim ayında 801 milyon 393 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek tarihinde aylık bazdaki en çok dış satımı yapan Gaziantep'in yılın 10 aylık dönemindeki ihracatı 6 milyar 342 milyon 587 bin dolara ulaştı - GSO Başkanı Adnan Ünverdi: - "2019 yılını kent olarak 7,5 miyar dolarlık rekor ihracatla kapatmıştık, inşallah yıl sonunda bu rakamın da üzerine çıkmayı hedefliyoruz"

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sanayi ve ticaret merkezi konumunda bulunan Gaziantep, salgın sürecindeki gerilemenin hasarlarını onarırken yıl sonunda ihracat rekoru kırmanın hesaplarını yapıyor.

Kovid-19 döneminde tüm dünyada olduğu gibi sanayi çarklarının yavaşladığı Gaziantep'te, haziran ayındaki normalleşme süreciyle birlikte sanayi ve ticarette işler yolunda ilerliyor.

Ekim ayı ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 artırarak 801 milyon 393 bin dolarlık döviz girdisi sağlayan Gaziantep, geçen ay tarihindeki aylık bazda en yüksek ihracata imza atmış oldu.

Önceki aylarda da yükselişini sürdürerek yılın 10 aylık döneminde 6 milyar 342 milyon 588 bin dolarlık dış satışa ulaşıp, bölgenin lokomotifi olma özelliğini sürdüren Gaziantep sanayisindeki sevindirici haberler, organize sanayi bölgelerinin (OSB) gelişimine en iyi kanıt olarak gösterilen elektrik tüketimiyle de gelişimini bir kez daha gösterdi.

Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 daha fazla elektrik tüketen "Türkiye'nin en büyüğü" unvanına sahip Gaziantep OSB, ekim ayında 508 milyon 311 bin kilovatsaat tüketimle bugüne kadar gerçekleşen en yüksek elektrik çekiş miktarına ulaştı.

Bu gelişmeler ışığında moral bulan kentteki sanayi ve ihracat dünyası ise yıl sonu rakamlarında yeniden büyüme hesapları yapmaya başladı.

- Yılın son çeyreğine vurgu

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, AA muhabirine, ekim ayında kent sanayisi için çok önemli rakamların elde edildiğini ifade etti.

Gaziantep'in ihracat rakamları sayesinde ekim ayında ve ocak-ekim döneminde Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 5. ili olma özelliğini de koruduğunu aktaran Ünverdi, şöyle konuştu:

"Koronavirüse ve yaşanılan tüm zorluklara rağmen gururlu ve başarılı bir mücadele sürdürüyoruz. Bu çabamızın meyvelerini de alıyoruz. 2019 yılını kent olarak 7,5 miyar dolarlık rekor ihracatla kapatmıştık, inşallah yıl sonunda bu rakamın da üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Yılın son çeyreği ihracatımızda daha yüksek değerlere ulaştığımız aylardır. Olağanüstü bir durum olmadığı takdirde kasım ve aralık ayı ihracatımızla birlikte yılı güzel rakamlarla kapatacağımıza yürekten inanıyorum."

- Ülke ihracatının yüzde 5'i Gaziantep'ten

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım ise Gaziantep'in çok önemli bir ihracat başarısı gösterdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin geçtiği zorlu süreçten çıkış anahtarının üretim ve ihracat olduğunu belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Malum 2020 yılı yalnızca ülkemiz için deği,l tüm dünya için çok zorlu geçiyor. Afetler, salgınlar, küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar bunlardan sadece birkaçı. Her şey maalesef üst üste geldi. Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemiz de bu durumdan oldukça olumsuz etkilendi. Bu olumsuz tabloda görünen en net şey üretim ve üretilenin yurt dışı pazarlara ihracının önemi oldu. Biz her zaman üretim ve ihracat vurgusu yaptık. Gaziantep bu açıdan örnek bir modele sahiptir. İş insanlarımızın aklında her zaman üretim ve ihracat, bu yönde gelişme çabası vardır. Nitekim alınan rakamlar da bu modelin haklı bir ispatı."

Türkiye ihracatının yüzde 5'lik bölümünün Gaziantep tarafından karşılandığını anlatan Yıldırım, "Üst üste 4 aydır en fazla ihracat yapan 5. il olduk. Gaziantep'in üretim ve ihracat azmi tüm şehirlerimize örnektir, zorlu ekonomik sıkıntılardan çıkışa anahtardır." ifadelerini kullandı.

- İhracatın ithalatı karşılama oranı sevindirici

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci de kentte geçen ay 1683 ihracatçı firmanın faaliyet sürdürdüğünü, kentin ihracatının ithalat karşısında ülke ekonomisine değer katan bir özelliğe sahip olduğunu dile getirdi.

Kileci, şunları kaydetti:

"Gaziantep ihracatının ithalatı karşılama oranı yüzde 145 oldu. Bu bizler ve ülke ekonomisi için çok önemli. Çünkü bir şehir olarak cari açığın kapanması açısından da çaba gösteren bir yapıya sahibiz. Gaziantep'ten en çok ihraç edilen ürünler tekstil ve ham maddeleri, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri olarak karşımıza çıkıyor."

Kileci, ekim ayında GAİB'e bağlı illerden yapılan ihracata bakıldığı zaman Gaziantep'in lider olduğunu sözlerine ekledi.

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