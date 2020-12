Gaziantep ihracatta rekor kırıyor

Gaziantep, açıklanan kasım ayı ihracat rakamlarına göre yeni bir rekor daha kırarak Ocak-Kasım döneminde 7 milyar 51 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Kasım ayında gerçekleştirilen 710 milyon 129 bin dolarlık ihracat ile Gaziantep’in ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 arttı, en fazla ihracat gerçekleştiren iller arasındaki 5’inciliğini korudu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, 11 ayda ulaştıkları rekor düzeydeki ihracat rakamının geçilen zorlu süreçte moral olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz gün TÜİK tarafından açıklanan dış ticaret verilerine de değinen Başkan Yıldırım, “Önümüze gelen tüm verileri değerlendirdiğimizde Gaziantep’in örnek bir ihracat şehri olduğunu net olarak görüyoruz. TÜİK tarafından açıklanan dış ticaret verilerinde göre ocak-ekim dönemindeki dış ticaret performansımız gelecek adına umut verici. 10 aylık süreçte 11 milyar dolara yakın dış ticaret hacmimiz varken bunun 6,5 milyar doları aşkın kısmı bizim lehimize. Yani ihracatımızın ithalatı karşılama oranı net olarak yüzde 153,68. Bugün açıklanan kasım ayı ihracat rakamlarına baktığımızda da 710 milyon 129 bin dolarlık ihracat ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artış yakaladığımızı ve 11 aylık dönemde ulaştığımız 7 milyar dolarlık ihracat ile en fazla ihracat gerçekleştiren iller arasındaki 5’inciliğimizi sağlamlaştırdığımızı görüyoruz. Bu tablo gerçekten de bizler için moral verici. Çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Vaka sayılarının artmasıyla beraber alınan zorunlu tedbirler, bulunduğumuz sıkıntılı süreçte bizler için daha da zorlayıcı oluyor. Her şeyin başı sağlık derken diğer taraftan da bu süreçten daha az yara alarak çıkmanın yollarını arıyor, bu yönde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Üyelerimizin istisnasız her sorunuyla birebir ilgileniyor, takipçisi oluyor ve çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz” dedi.

2021 yılına tüm zamanların en yüksek ihracat rakamlarıyla girmeyi garantilediklerini de ifade eden Başkan Yıldırım, “2020 yılı her anlamda dünya ve ülkemiz için büyük zorluklar getirdi. Biz Gaziantepliler olarak her şeye rağmen bir çıkış yolu bulmaya, ülkemiz için değer üretmeye devam ettik. Bugüne kadar gösterdiğimiz örnek ihracat performansıyla, Covid-19 salgınına karşı yürütülen başarılı aşı çalışmalarıyla umut ediyorum ki 2021 yılına çok daha mutlu ve umutlu gireceğiz. Önümüzdeki yılların Gaziantep’in başarı hikâyeleriyle geçeceğine olan inancımız tam. Bu anlamda bizim potansiyelimiz çok yüksek. Bu potansiyelimizin mimarı, ulaştığımız rekor düzeydeki ihracat performansının kahramanları; ihracatçı üyelerimiz, iş insanlarımız ve emektar çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır” diye konuştu.