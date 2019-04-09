Gaziantep'in meşhur yemekleri konusunda ayrıntılı bir rehber

Gaziantep'te ne yenir gibi tehlikeli bir soru size sormayacağım :) Böyle bir başlıkla yazıma başlamak istemezdim tabi, bir de tam rejime başlamışken Antep’te olmayı hiç istemezdim. Neyse ki Antep’e gelinir de rejim mi olurmuş deyip sabahın köründe attım kendimi Katmerci Zekeriya Ustaya. Gaziantep’i doyasıya keşfetmek için de yolcu360’ın Gaziantep araç kiralama olanaklarına bakabilirsiniz.
Arkadaşımın deneyimlettirdiği lezzeti, memleketinde yemek çok güzeldi. İncecik açılan hamurun içinde bolca Antep fıstığı, kaymak ile yapılan bu lezzeti 3 gün boyunca inanır mısınız bıkmadan yedim. Katmere en güzel eşlik eden içecek ise kesinlikle soğuk süt. Zekeriya Usta haricinde bence Metanet (beyran dükkanının karşısındaki diğer dükkanları) de katemeri çok güzel yapmaktadır. Orkide pastanesi de diğer deneyebileceğiniz noktalardan birisidir.
Gaziantep’e gelirde olursa olmaz diyeceğim lezzetlerden biri ise yeni tanıştığım Beyran oldu. Kuzu eti, pirinç, kemik suyunun harlayan ateşte kısa süre pişmesi ile hazırlanan bu yemeği erken ve gece geç saatlerde tüketiyor Gaziantepliler. Önerim ise kesinlikle Metanet ve Kelebek oldu. İkisinde de aynı lezzeti farklı sunumlarla deneyimledim, kesinlikle mükemmeldi.
Et konusunda ise Küşlemeci Halil Usta bir efsane.
Eti lezzetli ve yanında mezeler ise insanı doyuran türden. Halil Usta’nın özellikle Küşlemesi efsane öneririm. Gaziantep’in baklavası herkesçe bilinir, bir çok arkadaşım farklı markalar önermesine rağmen ben aradığım mutluluğu Hacı Usta’da buldum. Özellikle baklava ve burma kadayıfı on numaraydı.
Birde mekan önerilerimden birisi Lavash Ciğerdir, muhteşem bir ustalıkları ve lezzetleri var. Mutlaka denemenizi öneririm.
Biz yedik şöyle üstüne birde kahve olsa iyi olurdu dediğinizi duyar gibiyim, o zaman Almalı Pazarı yakınındaki Tahmis kahvesine bir uğrayın derim. Dibek kahvesinden bir çok çay çeşitlerine kadar deneyebileceğiniz içecekleri var. Çok eskiden gelen lezzetlerini harika sunumla birleştiriyorlar.
Almacı pazarına gelmişken Antep’in salçaları, patlıcan ve biber kuruları, baharatlarını almanız yemekleriniz için nefis olur benden söylemesi. Biz Antep'e gelmişken ben rejimdeyim, yok sağlığıma dikkat etmek zorundayım gibi yabancı düşünceler içinde bulunmanızı önermem. Bu coğrafya güzel Türkiye'min en özel mutfaklarının başında geliyor.
İşte Antep böyle nefis yemeklere, tatlılara sahip güzel bir şehrimiz. Burada yediğiniz her yemeğin hakkını vermek için iyi spor yapmanız gerektiğini hatırlatmama gerek yok herhalde :)
Afiyetler olsun...
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