Gaziantep'in meşhur yemekleri konusunda ayrıntılı bir rehber

Gaziantep'te ne yenir gibi tehlikeli bir soru size sormayacağım :) Böyle bir başlıkla yazıma başlamak istemezdim tabi, bir de tam rejime başlamışken Antep’te olmayı hiç istemezdim. Neyse ki Antep’e gelinir de rejim mi olurmuş deyip sabahın köründe attım kendimi Katmerci Zekeriya Ustaya. Gaziantep’i doyasıya keşfetmek için de yolcu360’ın Gaziantep araç kiralama olanaklarına bakabilirsiniz.

Arkadaşımın deneyimlettirdiği lezzeti, memleketinde yemek çok güzeldi. İncecik açılan hamurun içinde bolca Antep fıstığı, kaymak ile yapılan bu lezzeti 3 gün boyunca inanır mısınız bıkmadan yedim. Katmere en güzel eşlik eden içecek ise kesinlikle soğuk süt. Zekeriya Usta haricinde bence Metanet (beyran dükkanının karşısındaki diğer dükkanları) de katemeri çok güzel yapmaktadır. Orkide pastanesi de diğer deneyebileceğiniz noktalardan birisidir.

Gaziantep’e gelirde olursa olmaz diyeceğim lezzetlerden biri ise yeni tanıştığım Beyran oldu. Kuzu eti, pirinç, kemik suyunun harlayan ateşte kısa süre pişmesi ile hazırlanan bu yemeği erken ve gece geç saatlerde tüketiyor Gaziantepliler. Önerim ise kesinlikle Metanet ve Kelebek oldu. İkisinde de aynı lezzeti farklı sunumlarla deneyimledim, kesinlikle mükemmeldi.