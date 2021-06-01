Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Kilis ve Adıyaman'da işletmeler müşteri kabulüne başladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Kilis ve Adıyaman'da, kademeli normalleşme süreciyle yeniden açılan işletmeler müşterilerine hizmet vermeye başladı.
Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na giren ilk kent olan Gaziantep'teki yeme-içme yerleri, normalleşme ile kepenklerini açtı.
Misafirlerine en iyi hizmete sunmak amacıyla hazırlıklarını tamamlayan esnaf ve işletmeler, belirlenen kurallara göre sabah saatlerinden itibaren müşterilerini ağırlamaya başladı.
- Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında paket servisi yapan lokanta, restoranlar ile kafeler müşterilerini kabul etmeye başladı.
Kentte kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla esnaflar dükkanlarını temizleyip müşterilerine hizmet verebilmenin mutluluğunu yaşadı.
Kentte en çok tüketilen çorbalar arasında yer alan kelle paça için lokantalara giden müşteriler yoğunluk oluşturdu.
İşletmeci Yılmaz Hacıbeyoğlu, uzun bir süre sonra müşterilerine hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, herkesin kurallara uymasını istedi.
- Malatya
Malatya'daki işletmeciler, kademeli normalleşmeyle yeniden müşterilerine hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyor.
Esnaf lokantası işletmecisi Mehmet Özdil, uzunca bir süredir paket servisi yaptıklarını ve vaka sayılarının düşmesinin ardından sevindirici gelişmeler yaşandığını belirtti.
Özdil, "Sevinçliyiz, inşallah kısıtlama bir daha gelmez, böyle devam eder. Vakalar bir daha yükselmez inşallah, müşterilerimize kavuştuk sevinçliyiz. Bundan sonra da böyle devam etmesini umut ediyoruz." diye konuştu.
Kilis
Kentte uzun bir aranın ardından hizmet vermeye başlayan esnaf, güne erken saatlerde başlayarak işletmelerinin yolunu tuttu.
Hazırlıklarını tamamlayan restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri işletmecileri gerekli tedbirleri alarak dükkanlarını açtı.
Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde dizayn edilen işletmeler dezenfekte edilerek, müşterilerini kabul etmeye başladı.
İşletme sahibi Mahmut Zaptiyeoğlu, AA muhabirine, uzun süre sonra müşterileri yeniden ağırlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.
İşletmesinde gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Zaptiyeoğlu, "Bu pandemi bizleri çok etkiledi. İnşallah bundan sonra kapanma olmaz. Bizde paket servis olmadığı için çok zorlandık. Tedbirlerimizi aldık. Masaların dizaynını sosyal mesafe kuralına göre ayarladık. Çayları karton bardaklarda vermeye çalışıyoruz." dedi.
- Adıyaman
Adıyaman'da da kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte esnaflar sabahın ilk ışıklarında dükkanlarını açarak temizlik yapıp, müşterilerini karşıladı.
Kentte 40 yıldır çay ocağı işletmeciliği yapan Abdullah Çimen, uzun süredir iş yerlerinin kapalı olduğunu söyledi.
1 Haziran itibarıyla iş yerini açmanın mutluluğunu yaşayan Çimen, "İnşallah bu virüs belasından kurtuluruz, Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun." dedi.
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