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Gaziantep Kolej Vakfı’nda 19 Mayıs Coşkusu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 17.05.2020 12:32 | Son Güncelleme

Dünya genelinde Türkiye’de de etkisini sürdüren coronavirüs salgını önleme tedbirleri kapsamında bu yıl Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri evlerde ve balkonlarda kutlanacak.19 Mayıs Atatürk’ün anma, Gençlik ve Spor etkinlikleri hazırlıklarına hız veren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrenciler için hazırlanan hediye paketlerini kuryelerle evlerine gönderdi.

Dünya genelinde Türkiye’de de etkisini sürdüren coronavirüs salgını önleme tedbirleri kapsamında bu yıl Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri evlerde ve balkonlarda kutlanacak.
19 Mayıs Atatürk’ün anma, Gençlik ve Spor etkinlikleri hazırlıklarına hız veren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrenciler için hazırlanan hediye paketlerini kuryelerle evlerine gönderdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında da kutlamaları bir birinden farklı etkinliklerle gerçekleştirmeye hazırlanan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları kutlamalarda kullanılmak üzere öğrencilere okul idarecilerinin yazdığı kutlama mesajlarını içeren mektuplar, bayraklar, tişört, şapka, afiş ve çeşitli hediyelerden oluşan hediye paketleri hazırlayarak kuryelerle evlerine ulaştırdı. Coronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde evlerinde bayram kutlamaya hazırlanan gençler için bir birinden farklı etkinlik hazırlandığını da ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını geçtiğimiz yıllarda ki coşkuyla kutlamaya hazırlanıyoruz. Gerek Milli Eğitim Bakanlığımızın koordine ettiği kutlama programları çerçevesinde öğrencilerimizle birlikte aynı coşkuyu yaşayacağız. Coronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde evlerinden kutlamalara katılacak öğrencilerimiz için büyük bir titizlikle hazırladığımız çeşitli hediyeleri kuryelerle gönderdik. Bu yıl teknolojiyi kullanarak birçok etkinliğimizi telekonferans sistemiyle öğrencilerimizin ve velilerimizin katılımıyla gerçekleştireceğiz. Çeşitli yarışmalar, şiir ve müzik dinletilerinin de yer alacağı etkinliklerimizle 101 yıl önceki ruh ve inançla kutlamalarımızı gerçekleştireceğiz” dedi.
Gençler coşkulu kutlamalara hazırlanıyor
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu yaşamaya hazırlanan gençler bu yıl her zamankinden farklı bir şekilde kutlamaları evlerinde ve balkonlarda gerçekleştirecek. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu ve Liseleri öğrencileri de kutlamalara okullarının koordinasyonu ile katılarak etkinliklerde aktif rol almaya hazırlanıyor. Öğrenciler kendilerine gönderilen hediye paketlerini alarak evlerini ve balkonlarını Türk bayraklarıyla süslemeye başladı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bu yıl telekonferans sistemiyle öğrencilerine ulaşarak bir birinden fraklı etkinliğe imza atacak.

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