Gaziantep maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde! Tedesco'yu rahatlatan haber

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşma öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

SON ANTRENMAN YAPILDI

Sarı-lacivertli ekip, 17 Mart Salı günü saat 20.00’de Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele öncesi son antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde yapılan idman, salonda gerçekleştirilen core çalışmalarıyla başladı. Futbolcular daha sonra sahaya geçerek ısınma, çabukluk ve koordinasyon ağırlıklı çalışmalar yaptı. Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandı.

Hazırlık sürecini noktalayan Fenerbahçe, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

MÜJDELİ HABER GELDİ

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Çağlar Söyüncü’nün yeniden çalışmalara başlaması teknik heyeti sevindirdi.