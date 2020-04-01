Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri

GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, salgında en önemli görev, sorumluluk ve özverinin sağlık ve kamu hizmetlerine düştüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

Engelsiz Yaşam Merkezinin sosyal medya hesaplarından da Hasan Kalyoncu Üniversitesinin Özel Eğitim Bölümü öğretim elemanları tarafından, merkez öğrencilerine ve ailelerine katkı sağlamak için canlı yayınlarla eğitimsel destek programları başladı.

Her öğrencinin ihtiyaçları ve eğitimlerine göre özel olarak eğitim planı çıkaran ilgililer, öğrencilerin bireysel derslerini, fizik tedavilerini, sağlıklı beslenme süreçlerinin takibini, terapilerini, spor ve atölye eğitimlerini bireyselleştirdi.

"Onların bu mücadelede bizler için göstermiş olduğu çabaya ne kadar teşekkür etsek az. Maske kullanımı bu süreçte tüm sağlık ve kamu çalışanlarımız için çok önemli bir materyal. Biz de bu bilinçle sağlık ve kamu hizmetleri çalışanlarımıza Gaziantep Valiliğimiz nezdinde 120 bin maske bağışında bulunuyoruz."

- Malatya

Battalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne müracaat eden 65 yaş üstü çiftçinin kayısı bahçesi ekipler tarafından ilaçlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü çiftçilerin tarımsal işlerinin aksamaması gerektiğini belirtti.

Kayısıda monilya ve çil ve hastalığına karşı teknik personelin sahada bulunduğunu aktaran Macit, şöyle devam etti:

"Battalgazi de bir çiftçimiz kimsesinin olmadığını bahçesine ilaç atacak işçi de bulamadığını ve kendisinin 65 yaş üstü rahatsız olduğunu İlçe Müdürümüz Hasan Basri'yi arayarak, durumunu bildirmiş. İlçe Müdürlüğü bu konuda bize bilgi verdi. Biz de çiftçiye yardımcı olunması talimatını verdik. İlçe Müdürlüğündeki mühendisler çiftçi için temin ettikleri ilacı hazırlayarak, bahçeyi ilaçladı."