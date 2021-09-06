Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da öğrenciler ders başı yaptı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak hazırlıkların tamamlandığı okullarda yüz yüze eğitime başlandı.

Gaziantep'te Kovid-19 nedeniyle okullarından ayrı kalan öğrenciler, arkadaşlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı.

Öğrencilerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak alındığı okullara, veliler de tedbirler kapsamında bahçe kapısından ayrıldı.

Kentte 33 bin öğretmen ile ilk ve ortaöğretimdeki 592 bin öğrenci, yeniden okula kavuşmanın heyecanını yaşadı.

- Malatya

Malatya'da da öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Şehit Konuk İlkokulu'nda, öğrenciler maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak okula alındı.

Veliler okula alınmazken, öğrenciler gözetmen eşliğinde sınıflarına götürüldü.

Öte yandan kentte 13 bin 127 öğretmen ile ilk ve ortaöğretimdeki 182 bin 622 öğrenci, yeniden okula tam zamanlı kavuşmanın heyecanını yaşadı.

-Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Kovid-19 salgını nedeniyle uzun süreden beri okullarından ayrı kalan öğrenciler, ders başı yaptı.

Kentte 697 bin 741 öğrenci ve 33 bin 263 öğretmen eğitim öğretime başladı.

Karaköprü ilçesindeki Alibaba İlkokulu'nda eğitim görecek öğrenciler, sabahın erken saatlerinden itibaren okullarına geldi.

Ders zilinin çalmasıyla birlikte Kovid-19 önlemleriyle sınıflarına alınan öğrenciler, derse başladı.

Vali Yardımcısı Metin Esen ve İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt da Prof. Abdulkadir Karahan İlkokulu'nu ziyaret ederek yeni eğitim öğretim yılının açılışını gerçekleştirdi.

Öğrencilerle sohbet eden Esen ve Kurt, onlara başarılar diledi.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da öğrenciler, okulun yolunu tuttu.

Velileriyle okula giden öğrenciler, uzun bir aradan sonra okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Okulların bahçe kapısında bekleyen görevliler, maske ve mesafe kuralları çerçevesinde öğrencilerin okula girişini sağladı. Veliler ise çocuklarının okul heyecanını dışarıdan takip etti.

- Adıyaman

Adıyaman'da da yüz yüz eğitimin başlamasıyla öğrenciler okullarıyla buluşmanın heyecanını ve mutluğunu yaşadı.

Şehit Cem Özgül İlk ve Ortaokulunda veliler öğrencileri okul kapısının önüne kadar getirdi. Öğrenciler ise burada sınıflarına geçerek ders başı yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, yüz yüze eğitimin hayırlı olmasını diledi.

Okullarda sağlıklı bir ortam hazırlandığını aktaran Gönen, "Bu anlamda hazırlıklarımızı yaptık. Şu an öğrencilerimiz sınıflarında derslerini işliyorlar. Ben yüz yüze eğitimin ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum." diye konuştu.

