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Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa'da mezarlıklar ve şehitlikler ziyaret edildi

20.07.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa'da mezarlıklar ve şehitlikler ziyaret edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa'da Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlık ve şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi.

Gaziantep'te bayram namazını kılan vatandaşlar Asri ve Yeşilkent mezarlıklarına giderek yakınların kabirlerini ziyaret etti.

Bazı vatandaşlar kabirlerde dua edip Kuran'ı Kerim okurken bazıları ise mezarlıklardaki çiçekleri suladı.

- Malatya

Malatya Valisi Aydın Baruş, beraberinde İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce ile Yeşiltepe Şehir Mezarlığındaki şehitliğe ziyarette bulundu.

Şehit yakınlarıyla görüşen ve bayramlarını kutlayan ​​​​​​​Baruş ve beraberindekiler, şehit kabirlerine karanfil bırakarak, dua etti.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da mezarlıklar ziyaret edildi.

Kurban Bayramı'nın ilk günü sabahın erken saatlerinde namazını kılan bazı vatandaşlar, kent merkezindeki mezarlıklara gitti. Yakınlarının mezarını ziyaret eden vatandaşlar, mezar başındaki ağaçlara su verdi, mezarlık çevrelerinde temizlik yaptı.

Kur’an-ı Kerim'in okunduğu kabirlere çiçek ve bayram şekeri bırakıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyüzgül, Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ve bazı protokol üyeleri de kabristan ziyaretinde bulundu.

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