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Gaziantep, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

20.09.2021 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Çarşamba günü Medipol Başakşehir ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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