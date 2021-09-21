YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep, Medipol Başakşehir maçına hazır

Gaziantep, Medipol Başakşehir maçına hazır

21.09.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep, Medipol Başakşehir maçına hazır

Gaziantep, Medipol Başakşehir maçına hazır

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Süper Lig'in 6. haftasında yarın evinde Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre tesislerde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık bir saat sürdü.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Gaziantep-Medipol Başakşehir maçı, yarın Kalyon Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
iOS 15 iPhone'lara neler getirdi? İşte iOS 15'in özellikleriiOS 15 iPhone'lara neler getirdi? İşte iOS 15'in özellikleri
Damadın başına gelmeyen kalmadı! Yumurtayla saldırıp unla yıkadılarDamadın başına gelmeyen kalmadı! Yumurtayla saldırıp unla yıkadılar
Gaziantep, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdüGaziantep, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Başakşehir

Gaziantep Namaz Vakitleri 22 Eylül Çarşamba

İmsak
04:51
Sabah
06:11
Öğle
12:28
İkindi
15:55
Akşam
18:35
Yatsı
19:50

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Çarşamba

Can Eczanesi
Sehitkamil
Deniz Tatar Eczanesi
Sehitkamil
Nilay Eczanesi
Sehitkamil
Tuba Seçil Eczanesi
Sehitkamil
Yıldız Eczanesi
Sehitkamil
Yonca Eczanesi
Sehitkamil
Albayram Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralı

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bolu'da 4,5 milyon lira bütçeli dere ıslah çalışması tamamlandı

Bolu'da 4,5 milyon lira bütçeli dere ıslah çalışması tamamlandı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.