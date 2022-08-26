YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

26.08.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dolandırıcılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, banka ya da kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 3 şüpheli, Gaziantep ve 2 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep'te bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandıGaziantep'te bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı
Isparta'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü 1 kişi yaralandıIsparta'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı
Adana Valiliği, il sınırı değişikliği iddiasını yalanladıAdana Valiliği, il sınırı değişikliği iddiasını yalanladı
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Gaziantep nitelikli dolandırıcılık operasyon

Gaziantep Namaz Vakitleri 28 Ağustos Pazar

İmsak
04:26
Sabah
05:51
Öğle
12:37
İkindi
16:17
Akşam
19:13
Yatsı
20:32
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hırsızlık yaparken yakayı fena ele verdi!

Hırsızlık yaparken yakayı fena ele verdi!

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Alışveriş merkezinde kabusu yaşattı! Bebeğini çaldı

Alışveriş merkezinde kabusu yaşattı! Bebeğini çaldı

Balon gibi şişti: Yüzde 90’ını kaybetti! Canından oluyordu

Balon gibi şişti: Yüzde 90’ını kaybetti! Canından oluyordu

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.