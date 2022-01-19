YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep-Nizip ile Malatya-Hekimhan kara yolları ulaşıma açıldı

Gaziantep-Nizip ile Malatya-Hekimhan kara yolları ulaşıma açıldı

19.01.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep-Nizip ile Malatya-Hekimhan kara yolları ulaşıma açıldı

GAZİANTEP/MALATYA (AA) - Yoğun kar nedeniyle kapanan Gaziantep-Nizip ile Malatya-Hekimhan kara yolları ulaşıma tekrar açıldı.

Nizip Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep Valiliğimiz koordinesinde, Nizip-Gaziantep yönünde hem otoyolda hem de D-400 kara yolunda saat 14.00 itibarıyla trafik akışı sağlanmış olup yollar açıktır, bekleyen araç yoktur. Mesai mefhumu gözetmeden çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Malatya'da yoğun kar nedeniyle araç geçişlerine izin verilmeyen Hekimhan-Malatya kara yolu da yeniden ulaşıma açıldı.

Ekiplerin yolda yaptığı tuzlama ve temizleme çalışmalarının ardından trafik kontrollü sağlanmaya başlandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi''Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gaziantep'te yüzme şampiyonasını izledi:Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gaziantep'te yüzme şampiyonasını izledi:
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 19 Ocak Çarşamba

İmsak
06:11
Sabah
07:35
Öğle
12:46
İkindi
15:25
Akşam
17:48
Yatsı
19:06
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.