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Gaziantep Polisgücü'nün Avrupa yolculuğu başladı

22.09.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Polisgücü'nün Avrupa yolculuğu başladı

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübünün kadın ve erkek hokey takımları, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı.

Alanya'daki çalışmalarını tamamlayan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü kafilesi, 23-26 Eylül'de Hırvatistan ve Slovenya'da gerçekleştirilecek Avrupa şampiyonalarına katılmak üzere Türkiye'den ayrıldı.

Kadın ve erkek takımları, kulüp başkanı Mehmet Kaplan'ın da yer aldığı kafileyle birlikte Hırvatistan'n başkenti Zagreb'e gitti. Erkek takımı, kara yolu ile Slovenya'ya geçecek.

Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, sporcuların ve teknik heyetin moralinin yüksek olduğunu belirterek, "Her iki takımımızdan da şampiyonluk bekliyoruz. Bugün Alanya kampımızı tamamladık ve İstanbul'a giderek buradan her iki takımımızla Hırvatistan'ın Zagreb kentine geldik. Erkek takımımızla ben buradan Slovenya’ya gideceğim. Kadın takımımız maçlarını Zagreb'de yapacak. Türkiye'ye iki yeni Avrupa şampiyonluğu getirmek için geldik." ifadelerini kullandı.

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