Gaziantep protokolünden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

(GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, Büyük Taarruzun yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı. GAHİB’den Kutlama mesajı Birinci Dünya Savaşı sonrası emperyalist devletlerin Anadolu’yu kendi aralarında paylaşarak işgal ettiğini hatırlatan GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, “Milletimizin en büyük karakterlerinden birisi de vatan, bayrak ve ezan sevgisidir. Tarihin her döneminde bağımsız ve hür yaşamış olan milletimizin vatanı, bayrağı ve ezanı için başlattığı Kurtuluş Savaşının en önemli aşaması olan Büyük Taarruzun zaferle sonuçlanması ile yurdumuz düşmanlardan temizlendi” dedi. Türk milletinin 98. yıl önce dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birini yazdığını ifade eden Başkan Ahmet Kaplan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında gerçekleştirilen Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşından Cumhuriyete giden yoldaki en önemli kilometre taşlarından biridir. Büyük Taarruzla birlikte yurdumuz düşmanlardan temizlenmiş, Kurtuluş Savaşı başarı ile sonuçlanmıştır. Büyük Taarruzun yıldönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramını coşku ile kutlarken, bizlere bu cennet vatanı miras bırakan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” şeklinde konuştu.

GTO Başkanları Yıldırım ve Teymur

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanları 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yazılı bir mesaj yayımlayarak kutladı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, 1. Dünya Savaşı ve sonrasında Türk milleti üzerinde oynanan oyunların Büyük Taarruz zaferiyle bozulduğunu, bağımsızlık uğruna verilen emsalsiz mücadelenin de 30 Ağustos Zafer Bayramı ile taçlandırıldığını söyledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın nesiller boyu Türk milleti tarafından kutlanacağını ve can pahasına verilen bağımsızlık mücadelesinin ebediyen unutulmayacağını vurgulayan Başkanlar açıklamalarına şöyle devam etti: “Dünya sahnesinde binlerce yıldır güçlü bir şekilde var olan milletimiz bulunduğu coğrafyanın, yaşadığı bu eşsiz toprakların bedelini her zaman fazlasıyla ödemiştir. Yüz binlerce kahraman şehidimizin kanlarıyla sulanmış bu topraklara göz dikenler en büyük dersi Kurtuluş Savaşı’mızda ve akabinde 26 Ağustos 1922’de başlayıp 30 Ağustos 1922’de Türk milletinin kesin zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz’da almıştır. 30 Ağustos: tüm dünyaya bağımsızlık haykırışımızdır. Türklerin Anadolu’dan çıkarılamayacağının belgesi, ilelebet var olacağımızın ispatıdır. Maalesef o günkü Türk düşmanlığı bugün de devam etmekte, geçen yüz yılda yaşananlar unutulmaktadır. Yüce Türk milleti o gün olduğu gibi bugün de tam bağımsız Türkiye uğrunda önüne çıkacak her türlü engeli bertaraf etme azmi ve ferasetine sahiptir. 30 Ağustos Zafer Bayramı da bunun en güzel hatırlatıcısı, milletimizi ortak paydada buluşturacak yegâne günüdür. Bugünü nesiller boyu kutlayacak ve geçmişte bize reva görülenlere başkaldırışımızı; genci yaşlısı, kadını erkeğiyle verdiğimiz destansı mücadeleyi asla unutmayacağız. O günleri unutmayacağımızı ve hafızalarımızdan silmeyeceğimizi bütün dünya bilmelidir. Bilmelidir ki; sulh içinde, barış ve kardeşlik iklimiyle yaşansın, hak ve hukuk gözetilsin. Bu düşüncelerle, destansı mücadelemizin büyük lideri Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı’mızda canlarını feda eden bütün kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor, şehrimizin ve değerli üyelerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyoruz.”