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Gaziantep Şahinbey Belediyesinden 40 bin aileye 3 biner lira destek

23.03.2023 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, 40 bin aileye 3 biner lira destek sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesindeki sosyal marketten yararlanan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen 40 bin aileye Ramazan Bayramı öncesinde 3 biner lira destek verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye olarak vatandaşların yanında olduklarını vurguladı.

Her ay düzenli olarak vatandaşlara yardımda bulunduklarını aktaran Tahmazoğlu, "Yakın zamanda büyük bir deprem felaketi yaşadık. Asrın felaketi olan bu deprem hepimizi etkiledi. Depremin yaralarını sarmak için Ramazan Bayramı öncesinde ailemizin ihtiyaçlarını karşılamaları için destek ödemesini hesaplarına yatırdık. Her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

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Gaziantep destek sahinbey belediyesi

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