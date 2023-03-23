Gaziantep Şahinbey Belediyesinden 40 bin aileye 3 biner lira destek

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesindeki sosyal marketten yararlanan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen 40 bin aileye Ramazan Bayramı öncesinde 3 biner lira destek verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye olarak vatandaşların yanında olduklarını vurguladı.

Her ay düzenli olarak vatandaşlara yardımda bulunduklarını aktaran Tahmazoğlu, "Yakın zamanda büyük bir deprem felaketi yaşadık. Asrın felaketi olan bu deprem hepimizi etkiledi. Depremin yaralarını sarmak için Ramazan Bayramı öncesinde ailemizin ihtiyaçlarını karşılamaları için destek ödemesini hesaplarına yatırdık. Her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

