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Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'daki nikah dairelerinde 14 Şubat yoğunluğu

14.02.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'daki nikah dairelerinde 14 Şubat yoğunluğu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nünde evlenmek isteyen çok sayıda çift, nikah dairelerini doldurdu.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde evlilik kararı alan 41 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde "evet" dedi.

Bazı çiftlerin nikahlarını Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu kıydı.

Çiftlerden Oğuzhan Polat, kendileri açısından anlamlı bir günü, özel bir günle birleştirmek istedikleri ve bugüne nikah günü aldıklarını belirterek, "Bugünü ölümsüzleştirmek adına nikah kıydık. Hayırlı bir yuva kurmak için ilk adımı attık. Bugün Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'nun nikahımızı kıyması, bizim için özel oldu. Bundan sonraki hayatımız da inşallah bugün gibi mutlu geçer." diye konuştu.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da ise 91 çift, evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü’nü tercih etti.

Haliliye Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde 29 çift, Karaköprü Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde 22 çift, Eyyübiye Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde de 50 çift bugün nikah kıydı.

Haliliye Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde hayatlarını birleştiren Hatice Mermerkaya ve Mehmet Fatih Güler, büyük mutluluk yaşadı.

Çift, hayatlarını böyle özel bir günde birleştirdikleri için mutluluklarının iki kat arttığını dile getirdi.

Belediye ekipleri de yeni çiftlere mutluluk diledi.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde de 25 çift, evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü’nü tercih etti.

Belediye tarafından organize edilen toplu nikah töreninde Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, çiftlerin heyecanına ortak olarak nikahlarını kıydı.

14 Şubat Sevgililer Günü’nün özel bir gün olduğunu belirten Mahçiçek, ailenin temelinin karşılıklı sevgi ve saygı olduğunu söyledi.

- Malatya

Malatya'da da 17 çift evlenmek için Sevgililer Günü'nü tercih etti.

Nikah sarayına aileleriyle gelen çiftler nikahlarını kıydırdı, fotoğraf çektirdi, mutluluklarını paylaştı.

Nikah kıydıran çiftlerden Beyza Ertunç, AA muhabirine, 14 Şubat'ın her zaman kendileri için anlamlı ve önemli bir gün olduğunu belirterek, eşi Mehmet Ayık ile bugün evlenerek, 14 Şubat'ı evlilikle taçlandırmak istediklerini söyledi.

Mehmet Ayık da 14 Şubat'ın kendileri için özel, farklı bir gün olduğunu dile getirerek, "Her zamanki gibi 14 Şubat'ın önemine bir tane daha ekleyip nikahımızı da bugüne getirmek istedik. İki önemli günü bir arada yapmak istedik, o yüzden bugünü tercih ettik." dedi.

Yaşar Gözek de Elif Mirza çifti de 14 Şubat'ın daha anlamlı bir gün olması için nikah için bugünü seçtiklerini belirtti.

Çiftlerin nikahlarını kıyan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da yılın 365 gününü sevgi dolu geçirmelerini dileyerek, "Evlenecek ve evlenen çiftlere şimdiden ömür boyu mutluluklar diliyorum. Tabii özellikle birbirlerine sabır, sadakat ve sevgilerini eksik etmesinler diyorum." diye konuştu.

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