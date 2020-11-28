Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

GAZİANTEP (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sessizlik hakim oldu.

Gaziantep'te, kentin işlek cadde, sokak ve meydanlarının boş kaldığı görüldü.

Görevliler ve ilgili genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği son derece azaldı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekildi.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddelerde ve kentin birçok bölgesinde uygulama yaptı.

Polis ve zabıta ekipleri, anonslarla iş yeri sahiplerini ve vatandaşları uyardı.

- Malatya

Malatya'da da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kısıtlamanın başlamasından önce kent merkezinde anons yaparak vatandaşları uyardı. Saat 20.00 itibarıyla işlek cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Belediyenin temizlik işleri ekipleri, görevleri gereği çalışmalarını sürdürdü.