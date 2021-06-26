Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te YKS heyecanı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Gaziantep Üniversitesi yerleşkesine erken saatlerden itibaren gelmeye başlayan adaylar, sınav saatini bekledi.

Adaylar, sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanı kontrolü ile üst aramasının ardından okula girdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak gerçekleştirilen sınavda adaylar, maske ve mesafe kuralına uygun içeri alındı.

Maskesi olmayan adaylara da sınav merkezi önünde maske dağıtıldı.

Bazı adaylar, sınava son anda yetişti. Aileler ise sınav merkezleri önünde bekleyip çocukları için Kur'an-ı Kerim okudu.

- Malatya

Malatya'da okul bahçesinde görevlilerce karşılanan öğrenciler, sınava girecekleri salonlara yönlendirildi. Kentte yaklaşık 30 bin öğrenci sınava girdi.

Bir baba ise sınava girecek oğlunun kimliğini son dakikalarda yetiştirdi.

Atatürk Ortaokulu'nda kimliği babasında kaldığı için sınava alınmayan Goncagül Tutuş, "Kimliğimi alacaktım, heyecandan aklımdan gitti. İlk senemdi, heyecanla girecektim, o kadar heyecanım boşa gitti." diye konuştu.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta sınav merkezlerine gelen öğrenciler, ellerini dezenfekte ettikten sonra okul binasına alındı.

Aileler, çocuklarının sınava girdikleri binaların önünde bekledi. Bazı veliler, çocuklarını beklerken Kur'an-ı Kerim okudu.

Sınava yetişmeye çalışan bazı öğrencilerin polis ekiplerince okula getirildiği görüldü.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da sınava giren öğrenciler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında okullara alındı.

Öğrencilerin yakınlarının ise okul çevresinde beklediği görüldü.

- Kilis

Kilis'te de adaylar, saatler öncesinde sınavın yapılacağı merkezlere giderek beklemeye başladı.

Salgın tedbirleri kapsamında okul bahçesine alınan öğrencilerin, girişte maskeleri değiştirildi.

Dezenfektan da kullanan adaylar, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı.

- Adıyaman

Adıyaman'da sınav merkezlerine gelen öğrenciler, ellerini dezenfekte ettikten sonra okul binasına alındı.

Aileler ise okul bahçesinde çocukları için Kur'an-ı Kerim okudu.

