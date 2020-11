Gaziantep tarihi ihracat rekoruna koşuyor

Gaziantep, açıklanan Ekim ayı ihracat rakamlarına göre rekor düzeyde ihracat rakamına ulaşarak, 2020 yılını tarihi bir ihracat rekoruyla kapatma sinyali verdi. Gaziantep, Ekim ayında gerçekleştirilen 801 milyon 392 bin dolarlık ihracat ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,60 artış, bir önceki aya göre ise yüzde 5,24 artış gösterdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep’in çok önemli bir ihracat başarısı gösterdiğini, ülkemizin geçtiği zorlu süreçten çıkış anahtarının ise üretim ve ihracat olduğunu vurguladı. Başkan Yıldırım yazılı değerlendirmesinde, “Malum 2020 yılı yalnızca ülkemiz için değil tüm dünya için çok zorlu geçiyor. Afetler, salgınlar, küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar Her şey maalesef üst üste geldi. Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemiz de bu durumdan oldukça olumsuz etkilendi. Bu olumsuz tabloda görünen en net şey üretim ve üretilenin yurt dışı pazarlara ihracının önemi oldu. Biz her zaman üretim ve ihracat vurgusu yaptık. Gaziantep bu açıdan örnek bir modele sahiptir. İş insanlarımızın aklında her zaman üretim ve ihracat, bu yönde gelişme çabası vardır” ifadelerini kullandı.