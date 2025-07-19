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Gaziantep'te abi kardeş Türkiye birincisi oldular! YKS birincisi tercih edeceği bölümü açıkladı... 'Zaman zaman iniş çıkışlar yaşadım'

Gaziantep'te abi ve kardeş, YKS ile LGS'de Türkiye birincisi oldular. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YKS-2025 TYT ve AYT'de Gaziantep Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven, Türkiye birincisi oldu. Kardeşi Mehmet Özyurtseven ise LGS 2025 Türkiye birincisi oldu.

Gaziantep'te abi kardeş Türkiye birincisi oldular! YKS birincisi tercih edeceği bölümü açıkladı... 'Zaman zaman iniş çıkışlar yaşadım'

Üniversite hayali kuran milyonlarca gencin merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un duyurduğu sonuçlara göre, 2025 YKS Türkiye birincisi Gaziantep'ten çıktı. Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven, hem Temel Yeterlilik Testi (TYT) hem de Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumlarında Türkiye birinciliğini elde ederek çifte başarıya imza attı.

"ÇOK MUTLUYUM, AİLEME VE ÖĞRETMENLERİME ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Birinci olmanın mutluğunu yaşayan ve ilk duygularını dile getiren Ahmet Eren Özyurtseven, "Sabah heyecanla uyandım. AYT ve TYT'de birinci olduğumu gördüm. Bilgisayar mühendisliği düşünüyorum. Koç Üniversitesi veya Bilkent Üniversitesi'ni düşünüyorum. Ben her zaman dikkatli çalıştım.

Gaziantep te abi kardeş Türkiye birincisi oldular! YKS birincisi tercih edeceği bölümü açıkladı... Zaman zaman iniş çıkışlar yaşadım 1

Bu yıl da aynı şekilde çalışmaya devam ettim. Zaman zaman iniş çıkışlar yaşadım. Fakat şu an çok mutluyum. Aile ve öğretmenlerime çok teşekkür ederim" dedi.

"BAŞARININ ÖYKÜSÜ DÜZENLİ VE ZAMANINDA ÇALIŞMAK"

Gaziantep te abi kardeş Türkiye birincisi oldular! YKS birincisi tercih edeceği bölümü açıkladı... Zaman zaman iniş çıkışlar yaşadım 2

Baba Mehmet Kamil Özyurtseven, "Başarının öyküsü düzenli ve zamanında çalışmak. Okul, öğretmenleri ve öğrencinin kendisinin düzenli ve azimli çalışmasıyla başarı elde edildi" şeklinde konuştu.

"ONLAR DA ÇOK HEVESLİ VE İSTEKLİ ÇOCUKLAR"

Gaziantep te abi kardeş Türkiye birincisi oldular! YKS birincisi tercih edeceği bölümü açıkladı... Zaman zaman iniş çıkışlar yaşadım 3

Anne Öznur Özyurtseven, "Ben sınıf öğretmeniyim. Çocuklarımıza her zaman destek olmaya çalıştık. Onlar da çok hevesli ve istekli çocuklar. Biz de onlara o ortamı sağlamaya çalıştık. Öğretmenlerimizin çok büyük emeği var üstlerinde. Onlara da çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

KARDEŞİ DE LGS BİRİNCİSİ OLMUŞTU

Gaziantep te abi kardeş Türkiye birincisi oldular! YKS birincisi tercih edeceği bölümü açıkladı... Zaman zaman iniş çıkışlar yaşadım 4

Öte yandan, YKS-2025 Türkiye birincisi Ahmet Eren Özyurtseven'in kardeşi Kerim Özyurtseven'in de LGS Türkiye birincileri arasında yer aldığı öğrenildi. Türkiye birincisi 2 kardeş, birincilik sevinçlerini birbirlerine sarılarak yaşadı.

Gaziantep te abi kardeş Türkiye birincisi oldular! YKS birincisi tercih edeceği bölümü açıkladı... Zaman zaman iniş çıkışlar yaşadım 5

(İHA)

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