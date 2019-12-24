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Gaziantep'te freni boşalan TIR, 5 aracı böyle biçti

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
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Gaziantep'te park halinde bulunan ve freni boşaldığı ileri sürülen TIR, bir anda hareket ederek önünde bulunan 5 aracı biçti. 2 aracı hurdaya çeviren ve 3 araca da büyük hasar veren TIR'ın, bir otomobil ve çöp konteynerini sürükleme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, park halinde bulunan TIR, sürücüsü dışarıdayken freninin boşalması sonucu bir anda hareket etti. TIR, sürücüsüne çarptıktan sonra yokuş aşağı hızla inmeye başladı. Park halindeki araçlara çarparak ilerleyen TIR, 2 aracı kağıt gibi ezerken 3 araca da zarar verdi. Bir süre önüne aldığı otomobili sürükleyen TIR, bir fabrikanın demir kapısına çarptıktan sonra ise bu kez önünde bulunan çöp konteynerini sürükledi. TIR'ın çarptığı demir kapı ile yaklaşık 200 metre sürüklenen otomobil ve çöp konteyneri büyük hasar gördü. Lastikleri parçalanan ve altında bulunan konteynerin de desteği ile düzlüğe kadar inen TIR burada kendiliğinden durdu. Olay esnasında araçlarda ve yolda kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. TIR'ın yaşattığı dehşet anları, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

YAŞANAN DEHŞETİ ANLATTI

Kazada arabası kullanılamaz hale gelen Gökhan Öztürk isimli vatandaş yaşanan dehşet anlarını anlattı. Öztürk, "O esnada içerideydik gürültüyü duyup dışarıya çıktık ki TIR benim arabayı biçmiş geçmiş. Galiba freni boşalmış park halindeymiş, bizim araçlar da park halindeydi. 5 arabayı biçti, Allah’a şükür ki araçların içinde kimse yoktu. TIR şoförü ise dorse ile TIR'ın arasında aracını kontrol ediyormuş. O arada TIR'ın freni boşalmış. TIR şoförü yaralandı hastaneye götürdüler” diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
gaziantep kaza TIR

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