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  4. Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP HABERLERİ  | 08.01.2020 12:42 | Son Güncelleme

Meverdi Antep fıstığı içinin kilogramı 135-149 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda meverdi Antep fıstığı içinin kilogramı 135-149 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg52,0060,10Antep fıstığı (kavlak)Kg50,0050,00Antep fıstığı (boz-kavlak)Kg74,3075,03Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg62,25100,00Antep fıstığı (meverdi)Kg135,00149,00Antep fıstığı (boz iç)Kg130,50194,41Antep fıstığı (yeşil iç)Kg145,00145,00Antep fıstığı (sıra içi)Kg61,0079,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg140,00143,25Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg84,6589,40

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Anahtar Kelimeler:
fıstık GTB meverdi

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