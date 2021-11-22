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Gaziantep Ticaret Borsası

22.11.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çakır arpanın kilogramı 3,23-3,25 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda çakır arpanın kilogramı 3,23 ila 3,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar
En düşük (TL)En yüksek (TL)Sert buğday (Güneydoğu)Kg
4,454,85Ekmeklik buğdayKg
4,154,50Çakır arpaKg
3,233,25Beyaz arpaKg
3,203,21Kırmızı kabuklu mercimekKg
10,9011,20MısırKg
3,283,32

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Gaziantep Nöbetçi Eczaneler22 Kasım Pazartesi

Cansuyu Eczanesi
Sehitkamil
Erman Eczanesi
Sehitkamil
Güz Eczanesi
Sehitkamil
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Sehitkamil
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Sehitkamil
Yalkın Eczanesi
Sehitkamil
Ali Çiçek Eczanesi
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