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Gaziantep Ticaret Borsası

19.09.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda sert buğdayın kilogramı en yüksek 8,15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg13,8014,20Buğday (sert)Kg7,508,15Buğday (ekmeklik)Kg5,807,15Beyaz ArpaKg6,426,46MısırKg5,575,69

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Anahtar Kelimeler:
buğday Gaziantep borsa ticaret

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