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Gaziantep Ticaret Borsası

19.10.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 14,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg14,0014,50Buğday (sert)Kg7,708,30Buğday (ekmeklik)Kg6,307,20Beyaz arpaKg6,496,50MısırKg5,555,82

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buğday Gaziantep borsa ticaret

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