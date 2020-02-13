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Gaziantep Üniversitesinden 3 yabancı üniversiteyle iş birliği anlaşması

GAZİANTEP HABERLERİ  | 13.02.2020 16:23 | Son Güncelleme

Gaziantep Üniversitesinden 3 yabancı üniversiteyle iş birliği anlaşması

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Endonezya Üniversitesi ve Endonezya'daki Institue Pertanien (IPB) ile Mısır'daki Ezher Üniversitesiyle iş birliği anlaşması imzaladı.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve paydaş üniversitelerin rektörleri, üniversiteler arası akademik iş birliğini güçlendirmek ve öğrenci ile akademisyen değişimine imkan sağlamak amacıyla anlaşma imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Gür, anlaşma imzalanan üniversitelerin kendi alanlarında önemli merkezler olduğunu belirterek, "Bu üniversitelerle yapılan anlaşmalarla, hem öğrenci hem akademisyen değişimleri sağlanacak. Ayrıca akademik çalışmalar da yapılacak. Dünyanın 106 ülkesinden 4 bin 500 öğrenciye ev sahipliği yapan üniversitemiz, yapılan bu iş birliği anlaşmalarıyla uluslararasılaşma yolunda daha büyük gelişmeler katedecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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Ali Gür Gaziantep Üniversitesi İşbirliği protokolü

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