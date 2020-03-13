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Gaziantep Valiliği’nden Korona virüsü tedbiri

GAZİANTEP HABERLERİ  | 13.03.2020 18:19 | Son Güncelleme

Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada Korona virüsünün yayılmaması için her türlü etkinliğin 20 gün süreyle yasaklandığı duyuruldu.Gaziantep Valiliği Korona virüsünün yayılmaması noktasında bazı tedbirlerin alındığını duyurdu.

Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada Korona virüsünün yayılmaması için her türlü etkinliğin 20 gün süreyle yasaklandığı duyuruldu.
Gaziantep Valiliği Korona virüsünün yayılmaması noktasında bazı tedbirlerin alındığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüsünün yayılmaması noktasında alınan tedbirler kapsamında ilimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, (sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı toplantılar ile Devlet Kurum ve Kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar ve Valilik tarafından izin verilenler hariç olmak üzere), tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma konferans, panel, seminer vb. her türlü eylem etkinliklerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddeleri ve ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. maddeleri hükmü gereğince 15.03.2020 tarihi saat 08.00’ dan 03.04.2020 tarihine kadar (20) gün boyunca valiliğimizce yasaklanmıştır”denildi.

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