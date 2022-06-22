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Gaziantep Valisi Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den Büyükekşi'ye ziyaret

22.06.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Valisi Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den Büyükekşi'ye ziyaret

İSTANBUL (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile beraberlerindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'daki idari merkezde gerçekleştirilen ziyarette, TFF yönetim kurulu üyeleri Müslüm Özmen, Yalçın Orhan, genel sekreter Kadir Kardaş, Gaziantep Sanayi Odası Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birlik Başkanı İsmet Özcan, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal ve ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü de yer aldı.

Ziyarette Büyükekşi, günün anısına konuklarına isimleri yazılı A Milli Takım forması takdim ederken, misafir heyet de Büyükekşi'ye çeşitli hediyeler verdi.

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