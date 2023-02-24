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Gaziantep ve Hataylı depremzede kadınlar, bebeklerini Kırıkkale'de dünyaya getirdi

24.02.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep ve Hatay'dan, Kırıkkale'ye gelen anne adayları Başak Yener Alkan ve Ayda Ömeroğlu, bebeklerini Kırıkkale'de kucaklarına aldı.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, dün Yüksek İhtisas Hastanesinde doğum yapan depremzedeler Alkan ile Ömeroğlu'nu ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Bir süre kadınlarla sohbet eden Türkyılmaz, ziyaretin ardından gazetecilere, 11 ili etkileyen depremlerin ardından kente gelen depremzedelerle bir araya gelmeye devam ettiklerini söyledi.

Bugün de mutlu bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Türkyılmaz, "İlçemizdeki KYK yurtlarında kalan 2 depremzede annemiz doğum yaptılar. İkisi de erkek bebek. İnşallah bu mutluluk Türkiye'yi sarar. Depremlerin altında kalan umutlar, hayaller inşallah bugün yeşermeye başlar. Annelere geçmiş olsun, bebeklere de hoş geldiniz diyorum. Belki nüfuslarında Gaziantep ve Hatay yazacak ama doğum yerleri ebediyen Kırıkkale yazacak. Bu da bizim için üzüntülü bir dönemde mutluluk verici bir olay." diye konuştu.

Gaziantepli Başak Yener Alkan da Samandağ merkezli depremin ardından yakınlarının davetiyle Kırıkkale'ye geldiklerini ifade ederek, bebeklerine "Atlas Kağan" adını verdiklerini söyledi.

Alkan, yaklaşık 15 gün sonra memleketlerine dönmeyi planladıklarını vurgulayarak, "Deprem çok kötüydü, dün doğum sırasında da rahatsızlandım. Sakinleştirici iğne yaptılar. Can ve mal kaybımız olmadı ama o psikolojiyle insan ne yapacağını bilmiyor." dedi.

Hatay'dan gelen Ayda ve Mehmet Ömeroğlu çifti de erkek bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.

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deprem Hatay Kahramanmaraş Kırıkkale doğum

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