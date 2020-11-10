Gaziantep ve Şanlıurfa'da "10 Kasım Anılarla Atatürk" sergisi

GAZİANTEP/ Gaziantep ve Şanlıurfa'da, Kültür ve Turizm Bakanlığınca aralarında Atatürk'ün ilk kez sergilenen fotoğraflarının da bulunduğu "10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi" açıldı.

Şanlıurfa Müzesi Sergi Salonu'da düzenlenen serginin açılışı, Vali Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Vali Erin ve beraberindekiler, sergiyi gezerek 40 fotoğrafı tek tek inceledi.

Ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde andıkları Atatürk'ün büyük bir devlet adamı olduğunu vurgulayan Erin, "Büyük bir askerdi ve deha niteliğinde bir insandı, Türk milletinin yetiştirdiği ender insanlardandı. Ona minnet, şükran duygularımızı bugün, bu saatte Şanlıurfa'da bir kez daha iletiyoruz. Hep birlikte fotoğrafları gördük, aslında kısa sayılabilecek ama mücadelelerle dolu inançlı bir hayatın izlerini taşıyan 40 fotoğrafı sergi sayesinde inceledik" dedi.

Orjinal cam negatiflerden taranan seçki, 20 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

- Gaziantep

Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer ilgililer, Şehitkamil Kültür Kongre Merkezi'ndeki serginin açılışını gerçekleştirdi.

Sergi hakkında İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk'ten bilgi alan protokol üyeleri, aralarında Atatürk'ün ilk kez yayınlanan fotoğraflarının da yer aldığı eserleri inceledi. Serginin, Zeugma Mozaik Müzesi'nde de ziyarete açılacağı belirtildi.

